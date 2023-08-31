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12:25, 31 августа 2023Из жизни

Самозванец выдавал себя за создателя лунного корабля и попал в тюрьму

В Индии арестовали учителя, выдававшего себя за создателя лунного корабля
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Altaf Qadri / AP

Индийский учитель, выдававший себя за создателя посадочного модуля лунной миссии «Чандраян-3», попал в тюрьму. Об этом сообщает News9Live.

После успешного прилунения индийского аппарата, Митул Триведи из города Сурат, штат Гуджарат, объявил себя членом Индийской организации космических исследований (ISRO). Самозванец утверждал, что был одним из главных инженеров миссии, и раздавал интервью местным СМИ.

Обманутые люди пожаловались в полицию, и Триведи арестовали. Следователи установили, что он подделал письмо о своем трудоустройстве в ISRO. Согласно подложному документу, датированному 26 февраля 2022 года, самозванец якобы служил заместителем директора одного из отделов, участвовавших в разработке космического корабля.

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На допросе индиец рассказал, что занимается частным обучением. По его словам, он думал, что, если у него будет письмо о работе в космическом агентстве, то на его уроки больше родителей приведут своих детей.

В итоге Триведи обвинили в мошенничестве, подделке документов и использовании поддельного документа в качестве подлинного.

Ранее сообщалось, что взрослая женщина в американском городе Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси, выдала себя за девочку-подростка и несколько дней ходила в школу, куда поступила по поддельным документам. Самозванка заявила, что ей 15 лет, но это вызвало подозрения, так как представителям школы не удалось выяснить личность ее родителей или законного опекуна.

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    Никита Савин
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