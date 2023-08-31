Захарова прокомментировала прекращение действия санкций СБ ООН против Мали

Захарова: международные санкции против Мали прекратили свое действие

Международные санкции против Мали прекратили свое действие после вето России в Совете Безопасности ООН. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел России.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что в среду, 30 августа, был рассмотрен вопрос о продлении санкционного режима в отношении Мали. «Россия проголосовала против предложенного Францией и ОАЭ проекта соответствующей резолюции Совета, поскольку в нем не учитывалось мнение Бамако о необходимости полной отмены санкций», — рассказал она, уточнив, что французы и их западные единомышленники представили проект резолюции, предусматривающий бессрочное продление санкционного режима.

По словам дипломата, российская сторона, в свою очередь, предложила снятие ограничений через год, однако не получила поддержки членов СБ ООН. «Таким образом, международные санкции против Мали прекратили свое действие», — прокомментировала ситуацию Захарова.

Она напомнила, что рестрикции вводились в 2017 году по просьбе правительства в Бамако в качестве так называемой страховки выполнения Алжирского соглашения о мире и примирении в Мали.

Ранее сообщалось, что СБ ООН не принял проект резолюции России, которая предлагала продлить санкции против Мали на год в последний раз, а также распустить группу экспертов, следящих за исполнением ограничительных мер.

