Сергей Собянин рассказал о московских стартапах в сфере строительства

В Москве работают 355 стартапов и технологических решений в сфере строительства. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Мы помогаем создавать, пилотировать и внедрять уникальные идеи в городскую инфраструктуру», — рассказал градоначальник. Собянин отметил, что многие проекты получают поддержку правительства города.

Так, центр «Мосстройинформ» стал использовать сервис команды Deep People, который позволяет быстро обрабатывать данные из градостроительных планов земельных участков, а команда IDEV создала сервис для расчета рыночной стоимости жилой недвижимости, который успешно протестировали в столичном «Аналитическом центре».

В программном комплексе «СтройКонтроль» можно следить за этапами стройки, фиксировать нарушения на онлайн-чертежах и получать аналитику с любых устройств — с его помощью, по утверждению мэра, возводились станции Московского центрального кольца (МЦК) и Большой кольцевой линии. Компания «Тангл» разработала платформу, помогающую обнаружить серьезные ошибки в строительных проектах, а защитное энергосберегающее покрытие на основе керамических микросфер, созданное компанией TSMGROUP, использовали на стадионе «Лужники», МЦК, ТЭЦ и в сотнях жилых домов.

Ранее Собянин рассказал, как цифровой двойник Москвы помогает в управлении городом. Это точная 3D-копия столицы в виртуальной реальности, на которой отображены все здания, объекты, сооружения, транспортные и инженерные коммуникации.