Собянин рассказал об устройстве цифрового двойника Москвы

Собянин рассказал, как цифровой двойник Москвы помогает в управлении городом

Современный город не может существовать без цифровой среды, а Москва входит в число городов мира, лидирующих в этом отношении. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин, рассказывая об устройстве передового проекта — платформы «Цифровой двойник Москвы».

Проект является собственной разработкой столицы. Это точная 3D-копия Москвы в виртуальной реальности, на которой отображены все здания, объекты, сооружения, транспортные и инженерные коммуникации.

Платформа помогает в управлении городом — ее используют для планирования жилых, промышленных и социальных объектов. С помощью цифрового двойника можно принимать решения в сфере градостроительства, транспорта и экологии, а также следить за реализацией значимых московских проектов.

Для создания платформы использовали свыше 12 миллионов фотографий столицы, сделанных с воздуха и земли. Каждый год база снимков полностью обновляется. Модель дополняют пять тысяч аналитических слоев с массивами данных по всем сферам жизни города — они обновляются в режиме реального времени.

Кроме того, платформа содержит панорамы московских дорог и улиц общей протяженностью 13 тысяч километров. Благодаря этому можно просматривать актуальные и ретроспективные изображения столицы, а также проводить высокоточные измерения.

Ранее Собянин сообщил, что за последние годы столичные власти привели в порядок 40 набережных общей протяженностью более 65 километров. Он подчеркнул, что еще 10 лет назад большинство московских набережных были практически недоступны для пешеходов.