Байден отказался расширять контакты с «Талибаном»

NYT: спустя два года Байден отказывается от расширения контактов с «Талибаном»

Спустя два года после вывода войск из Афганистана администрация президента США Джо Байдена отказывается от расширения контактов с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что после вывода американских войск из Афганистана страна избежала гражданской войны. Хоть талибы во многих моментах нарушают права человека, однако они смогли победить коррупцию и борются с террористическими группировками, такими как «Аль-Каида» (запрещена в России).

Но в США отказываются от расширения контактов с движением, которое фактически контролирует Афганистан. Несмотря на то, что гуманитарная помощь от Вашингтона могла бы облегчить крайнюю бедность в стране, а также помочь решить проблемы с водоснабжением, энергетической системой или работой банков. Кроме этого, введенные США санкции ограничивают иностранные инвестиции и усугубляют экономическое положение.

«Любое признание "Талибана" полностью исключено», — заявил в апреле заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель. Однако эта ситуация может измениться в случае переизбрания Байдена на пост президента в 2024 году, предполагает издание.

Ранее стало известно, что талибы запретили женщинам посещение национального парка Банди-Амир. По мнению властей, женщины нарушали правила ношения хиджаба или вовсе не надевали его в парке.