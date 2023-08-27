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18:10, 27 августа 2023Мир

Талибы запретили женщинам посещать национальный парк

«Талибан» запретил женщинам посещать национальный парк Банди-Амир

Фото: Ali Khara / Reuters

Представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), находящиеся у власти в Афганистане, запретили женщинам посещение национального парка Банди-Амир, пишет местное издание TOLOnews.

Инициатором запрета стал исполняющий обязанности министра пропаганды добродетели и предотвращения порока Мухаммад Халед Ханафи. По его словам, женщины нарушали правила ношения хиджаба или вовсе не надевали его, находясь в парке.

«Наши жены и сестры не смогут посещать Банди-Амир, пока мы не установим для них правила. Силы безопасности, старейшины и полиция нравов должны принять меры. Туризм — это не жизненная необходимость», — сказал Мухаммад Халед Ханафи.

Банди-Амир — одна из главных туристических достопримечательностей страны, расположенная в горах Гиндукуш в центральной части Афганистана. Он стал первым национальный парком страны, открывшись в 2009 году. Банди-Амир является популярным местом отдыха для семей.

С момента прихода к власти «Талибан» уже запретил женщинам сдавать вступительные экзамены в вузы, а также упразднил парикмахерские и салоны красоты по всей стране. В декабре 2022 года радикальные исламисты распорядились не пускать девочек в школы, меру отменили лишь через год.

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    Софья Ермакова
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