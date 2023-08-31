Россияне отправились на действующий вулкан на Курилах и пропали без вести

Mash: двое туристов пропали после восхождения на действующий вулкан на Курилах

Двое российских туристов отправились на действующий вулкан Барановского на Курильских островах и пропали без вести. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Пропавшими после восхождения на вулкан числятся 47-летний и 37-летняя жители Уфы. Их маршрут не согласовывался с МЧС. Россияне наняли местного проводника, чтобы тот отвез их на вершину в район Белых скал на острове Итуруп.

Отмечается, что мужчина выполнил свою работу, оставил пару на месте и уехал. Спустя несколько дней туристка вновь связалась с ним, представилась, однако связь резко оборвалась.

«У путешественников не было с собой ничего, кроме фальшфейера и небольшого запаса продуктов, — говорится в сообщении. — К поиску людей подключились спасатели».

Ранее в августе российский турист поссорился с подругой на Авачинском вулкане на Камчатке и пропал без вести. Россиянин разозлился на девушку и ушел в неизвестном направлении.

