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11:38, 31 августа 2023Бывший СССР

Крупнейшая британская оборонная компания запустит производство на Украине

Зеленский: британская BAE Systems начнет производить М777 на Украине

Фото: Cheney Orr / Reuters

Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems запустит свое производство на Украине. Об этом в Telegram сообщил президент республики Владимир Зеленский по итогам встречи с генеральным директором предприятия Чарльзом Вудберном.

«Встретился с генеральным директором компании Чарльзом Вудберном. Очень продуктивно: офис компании на Украине, локализация производства на Украине», — сообщил Зеленский.

На территории страны планируют наладить производство британских гаубиц L119, американских М777 и боевых машин пехоты CV-90.

Накануне части Вооруженных сил России уничтожили под Херсоном самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет Вооруженных сил Украины.

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    Алевтина Запольская
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