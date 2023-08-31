Крупнейшая британская оборонная компания запустит производство на Украине

Зеленский: британская BAE Systems начнет производить М777 на Украине

Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems запустит свое производство на Украине. Об этом в Telegram сообщил президент республики Владимир Зеленский по итогам встречи с генеральным директором предприятия Чарльзом Вудберном.

«Встретился с генеральным директором компании Чарльзом Вудберном. Очень продуктивно: офис компании на Украине, локализация производства на Украине», — сообщил Зеленский.

На территории страны планируют наладить производство британских гаубиц L119, американских М777 и боевых машин пехоты CV-90.

Накануне части Вооруженных сил России уничтожили под Херсоном самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет Вооруженных сил Украины.