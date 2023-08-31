В Запорожской области сообщили об атаках ВСУ на Вербовое

Рогов: ВСУ атакуют Вербовое в Запорожской области, пытаясь окружить Работино

На запорожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) переключили основные атаки с населенного пункта Работино на село Вербовое. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, украинские войска перешли к такой тактике, чтобы выровнять фронт и попытаться окружить Работино с востока. «В настоящее время если они проходят в Работино глубже, то они оказываются под огнем, поэтому в Вербовом они предпринимают максимальные усилия в попытке продавить фронт», — добавил он.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ночью в районе села Вербовое были уничтожены две штурмовые группы ВСУ.