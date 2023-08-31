Одна категория студентов в России получит финансовую поддержку

VK запускает подписку для студентов и другие инициативы ко Дню Знаний

VK поздравит школьников и студентов с Днем знаний и запустит образовательные и развлекательные инициативы, приуроченные к началу учебного года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Ленте.ру».

Учащихся ждут подписка от VK Education, пространства и зоны VK в вузах, акция «День знаний со Сферумом» c участием популярных блогеров в школьных линейках, комиксы в Одноклассниках, шоу на платформе VK Видео и другое.

В новом учебном году студенты смогут получить доступ к подписке от VK Education — стипендиальной программе для студентов любых российских вузов, учащихся очно на технических специальностях. Подписка включает в себя ежемесячные выплаты (15 тысяч или 20 тысяч рублей) и возможности для развития, профессионального роста и старта карьеры в IT. Бюджет программы в текущем учебном году составит 45 миллионов рублей.

Помимо финансовой поддержки, участникам будут доступны образовательные и карьерные мероприятия компании. Они смогут присоединяться к программам VK Education в вузах и открытым курсам без дополнительного отбора, а также получить консультации HR-экспертов по профессиональному развитию и приоритетный доступ к стажировкам и вакансиям для молодых специалистов в VK. Программа продлится 10 месяцев. Подать заявку можно до 30 сентября.

31 августа и 1 сентября студенты ряда вузов смогут посетить брендированные зоны VK Education, в которых они познакомятся с образовательными и карьерными возможностями компании, примут участие в мастер-классах с экспертами VK, тематических квестах и розыгрышах мерча. Информацию о вузах-участниках и местах встречи можно найти в сообществе VK Education ВКонтакте.

В новом учебном году в вузах появятся и постоянные места встречи с VK — коворкинг-пространства и современные аудитории для лекций, семинаров и проектной работы. Подобные пространства VK ранее открылись в МГТУ им. Н. Э. Баумана, РТУ МИРЭА, НИТУ МИСИС, СПбПУ и НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. С 1 сентября этот список дополнят НИУ ВШЭ в Москве, МФТИ, ИТМО, СПбГУ и МАИ.

Школьников с началом учебного года поздравят популярные блогеры. Хабиб, MIA BOYKA, Ян Дилан и Ваша Маруся проведут классные часы, в рамках которых расскажут о личных достижениях, поблагодарят своих педагогов и поделятся с ребятами лайфхаками для успешной учебы.