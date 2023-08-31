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13:00, 31 августа 2023Экономика

В Госдуме оценили идею сделать 1 сентября выходным

Депутат Бессараб: выходной в День знаний не принесет хорошего эффекта

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

В Госдуме не оценили идею сделать 1 сентября выходным днем. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, ее слова приводит РИА Новости.

По мнению депутата, выходной в День знаний не принесет «дополнительного хорошего эффекта» для родителей и одновременно усилит финансовую нагрузку на работодателей, которым придется оплачивать сотрудникам выход на работу в двойном размере. Вместо этого в коллективах принято договариваться об отгуле или возможности взять дополнительный день отдыха 1 сентября, добавила Бессараб.

Ранее депутаты и сенаторы внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента поправки в Трудовой кодекс, закрепляющие право родителей школьников на выходной 1 сентября. Отмечалось, что в этот день сотни россиян провожают своих детей на торжественные линейки, и для них важно поддержать ребенка, создать ему праздничное настроение и подчеркнуть значимость Дня знаний.

Как показал опрос портала SuperJob, в 2023 году рекордное число россиян решили не работать 1 сентября. Порядка трети родителей (34 процента) заявили о планах взять отпуск или выходной в День знаний. Это значение стало максимальным с 2019 года, когда компания начала проводить соответствующий опрос. В 2022 и 2021 годах доля россиян, решивших использовать 1 сентября выходной или отпуск, чтобы отвести ребенка в школу, была на 9 процентных пунктов меньше, чем сейчас.

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    Вячеслав Агапов
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