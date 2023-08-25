SuperJob: 34 процента россиян возьмут отпуск или выходной 1 сентября

В 2023 году рекордное число россиян решили не работать 1 сентября — отпуск или выходной в День знаний возьмут 34 процента родителей. Об этом со ссылкой на результаты исследования портала SuperJob пишет РИА Новости.

Это значение стало максимальным с 2019 года, когда компания начала проводить соответствующий опрос. В 2022 и 2021 годах доля россиян, решивших использовать 1 сентября выходной или отпуск, чтобы отвести ребенка в школу, была на 9 процентных пунктов меньше, чем сейчас.

Еще 18 процентов респондентов собираются отпроситься у работодателя на полдня. И тех, кто будет отсутствовать часть дня, и тех, кто оформит отгул, оказалось больше среди женщин, чем среди мужчин. При этом почти каждая вторая российская компания идет на встречу таким сотрудникам и предоставляет им выходной. Официально это делает 19 процентов работодателей, еще 30 процентов отпускают на школьную линейку без оформления необходимых документов.

Уровень стресса перед 1 сентября у родителей не изменился — о нем, как и в прошлом году, рассказали 22 процента опрошенных. Причем женщины нервничают гораздо чаще мужчин — 28 и 17 процентов соответственно, а более молодые граждане до 40 лет чаще старшего поколения — 29 против 19 процентов.

В опросе сервиса по поиску работы приняли участие 1600 респондентов.

Ранее сообщалось, что сети магазинов «Детский мир» пришлось заморозить цены на некоторые школьные товары на фоне их резкого роста. Решение было принято по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России «для повышения доступности таких товаров перед началом нового учебного года». В рамках инициативы предельные цены были зафиксированы на отдельные позиции школьной формы, одежды, а также на 40 позиций школьного ассортимента — ручки, карандаши, тетради, пеналы, альбомы и товары для детского творчества.