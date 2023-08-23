В Госдуме захотели сделать День знаний выходным для одной категории россиян

В Госдуму внесли законопроект о выходном для родителей школьников в День знаний

В Госдуме захотели сделать День знаний выходным для родителей школьников. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента, следует из информации на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Автором инициативы стал первый замруководителя фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. Он предлагает дополнить Трудовой кодекс России новой статьей 186.1, в которой будет прописано право родителей школьников на освобождение от работы на один день с сохранением должности и среднего заработка.

В пояснительной записке подчеркивается, что 1 сентября сотни тысяч попадающих под эту категорию россиян провожают своих детей на торжественные линейки. «Участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для их детей — наших школьников. Особенно это важно для первоклассников и учащихся начальных и средних классов», — отметил Гусев.

По словам автора законопроекта, в этот день важно поддержать ребенка, создать ему праздничное настроение и подчеркнуть значимость Дня знаний. «Участие родителей в торжественной линейке способствует этому», — констатировал депутат.

Ранее в России утвердили праздничные и выходные дни на 2024 год. Так, новогодние каникулы начнутся 30 декабря 2023 года и продлятся вплоть до 8 января 2024-го. В честь Дня защитника Отечества в России будет объявлены выходными сразу три дня — 23, 24 и 25 февраля. В марте выходными станут Международный женский день (8 марта), а также 9 и 10 марта.

