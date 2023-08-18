Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:56, 18 августа 2023Россия

В России утвердили праздничные дни на 2024 год

Премьер Мишустин утвердил праздничные и выходные дни на 2024 год в России

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил праздничные и выходные дни в стране на будущий год. Об этом сообщает ТАСС.

Так, новогодние каникулы начнутся 30 декабря 2023 года и продлятся вплоть до 8 января 2024-го. Таким образом, каникулы в новогодний период продлятся 10 дней.

Помимо этого, в честь Дня защитника Отечества в России будет объявлены выходными сразу три дня — 23, 24 и 25 февраля. В марте выходными станут Международный женский день (8 марта), а также 9 и 10 марта.

В весенний период выходными объявлены 28 апреля — 1 мая, а также 9—12 мая. Летом выходным днем по стране будет считаться День России (12 июня), а осенью День народного единства (3—4 ноября).

Ранее россиянам назвали способы разумно тратить деньги в праздники. Финансовый эксперт Марат Сафиулин посоветовал установить лимиты на траты в эти дни. Также значительно сберечь средства поможет отказ от излишнего пиршества и избытка спиртных напитков, считает он.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России утвердили праздничные дни на 2024 год

    Контрабандист из США привез в Россию 100 тысяч долларов

    Женщина засунула ребенка в благотворительный ящик для вещей и попала на видео

    Известный пластический хирург написал заявление в полицию на бывшую жену Мамаева

    Китай анонсировал реформы из-за проблем в экономике

    В российском регионе сообщили о перебоях с бензином

    Еще один банк в России введет комиссию за внесение наличной валюты

    МИД России призвал бойцов ВСУ повернуть оружие против Киева

    В Москве спрогнозировали последний всплеск летней погоды

    Названо главное препятствие для укрепления рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости