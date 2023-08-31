В США ответили на вопрос о войне с Россией

Генерал Пентагона Райдер: США не считают, что ведут войну против России

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер прокомментировал отношения Вашингтона и Москвы. Его слова приводит ТАСС.

Райдер ответил на вопрос о войне с Россией и подчеркнул, что США не считают, что ведут подобные действия против Москвы. «Мы сконцентрированы на том, чтобы поддерживать Украину, чтобы она могла защищать себя и свой суверенитет», — отметил он.

Ранее известный американский журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле предрек начало войны США против России в 2024 году. «Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос», — отметил он.

Карлсон уверен, что начало боевых действий против России для властей США является политическим инструментом, «чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить».