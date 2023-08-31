В США предрекли войну с Россией в 2024 году. Зачем администрации Байдена начинать боевые действия против Москвы?

Такер Карлсон: США начнут войну с Россией в 2024 году

Известный американский журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле предрек начало войны США против России в 2024 году.

По его мнению, администрация американского президента может пойти на этот шаг, чтобы сохранить свою власть в стране.

Они собираются воевать с Россией. Вот чего они хотят. Грядет горячая война между США и Россией в следующем году. Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос Такер Карлсон американский журналист

Журналист считает, что начало боевых действий против России для властей США — политическая мера, «чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить».

Страх американских элит

Карлсон указал на криминализацию внутренней политики США. По его мнению, это ведет к тому, что американский истеблишмент начинает считать сохранение власти единственным выходом для себя.

Так, преследование политических оппонентов, в частности, бывшего президента США Дональда Трампа, ставит членов администрации Джо Байдена на путь, с которого невозможно свернуть из-за страха быть преследуемыми в случае проигрыша, считает журналист. Поэтому американцам, которые беспокоятся за свою страну, в будущем придется переживать не только из-за преступлений властей внутри страны, но и из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией.

Если вы беспокоились о том, что наша политика могла стать еще более жесткой, чем она есть сейчас, вы должны переживать из-за перспективы открытой войны с Россией. Я думаю, это с легкостью может произойти. Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты «случайно» упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну Такер Карлсон американский журналист

По мнению журналиста, если людей действительно волнует такая перспектива, необходимо давить на американский сенат, чтобы добиться мира уже сейчас. Как полагает Карлсон, Вашингтон мог бы закончить конфликт на Украине уже сегодня, поскольку украинской армии без НАТО не существует. США, на его взгляд, являются единственной стороной, способной добиться мира, чтобы предотвратить глобальную войну, которая угрожает жизни всего человечества.

Опасность для Трампа

Кроме того, Карлсон предупредил о возможном покушении на экс-президента США Дональда Трампа. Он считает, что его могут организовать американские элиты из страха перед бывшим главой государства и из-за отсутствия иных методов борьбы с ним. Так журналист ответил на вопрос ведущего о том, позволят ли Трампу переизбраться на пост президента США.

Карлсон напомнил, что американская элита начала борьбу с Трампом еще до его первого избрания, организовав протесты. Для организации импичмента была запущена клевета, затем против Трампа сфабриковали улики по делу о беспорядках в Вашингтоне 6 января 2021 года. Однако все это не помогло им избавиться от Трампа. Более того, его популярность постоянно росла, даже после предъявления ему уголовных обвинений, заметил журналист.

Если вы начинаете с критики, затем переходите к протесту, далее к импичменту, теперь вы используете обвинительные заключения и ничего из этого не работает, то что дальше? Изобразите это на графике. Очевидно, что мы приближаемся к убийству. Никто об этом не скажет, но я не знаю, как можно не прийти к такому выводу Такер Карлсон американский журналист

Журналист подчеркнул, что все используемые против Трампа методы шли по нарастающей, но не имели в конечном итоге результата. Поэтому покушение на него он счел закономерным шагом.