В США назвали сроки начала войны с Россией

Ведущий Такер Карлсон заявил, что США начнут войну с Россией в 2024 году

Администрация президента США Джо Байдена начнет полномасштабную войну с Россией в 2024 году, чтобы сохранить власть в стране. Такой срок назвал американский журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-каналу радиоведущего Адама Короллы.

«Они собираются воевать с Россией. Вот, чего они хотят. Грядет горячая война между США и Россией в следующем году», — заявил Карлсон.

По его мнению, начало боевых действий против России для властей США — политическая мера, «чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить».

Карлсон считает, что криминализация внутренней политики США приводит к тому, что американский истеблишмент начинает считать сохранение власти своим единственным выходом. Страх преследования в случае проигрыша заставляет членов администрации Байдена выступать против политических оппонентов — бывшего президента США Дональда Трампа.

«Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты "случайно" упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну"», — предположил ведущий. Он посоветовал американцам давить на американский сенат, чтобы добиться мира уже сейчас.

Как полагает Карлсон, США могли бы закончить конфликт на Украине уже сегодня, поскольку украинской армии без НАТО не существует. Вашингтон, на его взгляд, является единственной стороной, способной добиться мира, чтобы предотвратить глобальную войну, которая поставила бы под угрозу все человечество.

Ранее Такер Карлсон попросил интервью у президента России Владимира Путина. По словам главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, бывший ведущий Fox News попросил российских журналистов донести свое желание до главы государства. Сама Симоньян считает, что «было бы здорово» организовать такое интервью.