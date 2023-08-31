В США предупредили о возможном покушении на Трампа

Журналист Такер Карлсон предупредил о возможном покушении на Дональда Трампа

Телеведущий Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле предупредил о возможном покушении на экс-президента США Дональда Трампа, которое может организовать американский истеблишмент из страха перед ним и из-за отсутствия иных методов борьбы с ним.

Так журналист ответил на вопрос ведущего о том, позволят ли Трампу переизбраться на пост президента США.

Карлсон напомнил, что американская элита начала борьбу с Трампом еще до его первого избрания, организовав протесты. Для организации импичмента была запущена клевета, затем против Трампа сфабриковали улики по делу о беспорядках в Вашингтоне 6 января 2021 года. Однако все это не помогло им избавиться от Трампа. Более того, его популярность постоянно росла, даже после предъявления ему уголовных обвинений, заметил журналист.

Карлсон подчеркнул, что все используемые против Трампа методы использовались по нарастающей, но не имели в конечном итоге результата. Поэтому, считает он, покушение на него станет следующим шагом.

25 августа Дональда Трампа арестовали в тюрьме округа Фултон в Атланте, куда он прилетел, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Сам Дональд Трамп назвал произошедшее «пародией на правосудие».

Позже политик усомнился в том, что его посадят в тюрьму. Он также назвал себя жертвой преследования «плохих людей». Однако, по словам Трампа, сейчас количество его сторонников «больше, чем когда-либо».