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13:36, 31 августа 2023Моя страна

Челябинцы устроили заплыв в песочнице после ливня

Челябинцы из микрорайона «Парковый Премиум» устроили заплыв в песочнице

Фото: @nash_chekyabinsk

Жители микрорайона «Парковый Премиум», расположенном под Челябинском в Сосновском районе, устроили заплыв на детской площадке после ливня. Об этом сообщает KP.RU.

Из-за большого скопления дождевой воды песочница, расположенная на игровой площадке во дворе дома на улице Ласковой, превратилась в «бассейн». Воды было по пояс, и этим решили воспользоваться двое мужчин. Один из них взял с собой зонт, и прыгал с ним в водоем. Они засняли свои развлечения на видео.

Жители микрорайона рассказывают, что во время сильных дождей площадку постоянно затапливает из-за того, что не продумана система отводки воды.

Ранее в августе в честь 300-летнего юбилея Екатеринбурга на берегу Верх-Исетского пруда провели костюмированный карнавал на сапах VIZSUPFEST. Десятки горожан пришли на пляж Cuba Cuba в ярких и необычных образах, чтобы устроить заплыв.

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    Карина Черных
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