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06:28, 1 сентября 2023Россия

Россиянам рассказали о наказании из-за одного индикатора в автомобиле

Автоюрист Воропаев: за горящий индикатор ABS будут штрафовать на 500 рублей
Начало событий в новости Автомобили россиян начнут забирать на штрафстоянку за одну неисправность

Фото: Thelrong / Shutterstock / Fotodom

Автомобили с неисправной антиблокировочной системой тормозов (ABS) могут снять с регистрации, но если нарушение было замечено впервые, то водителю выпишут штраф и дадут возможность устранить его. О механизме наказания за эту неисправность в разговоре с «Лентой.ру» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

1 сентября вступает в силу постановление правительства России с обновленным перечнем неисправностей транспортных средств, при которых запрещена их эксплуатация. В частности, документ предусматривает привлечение к ответственности за горящий индикатор ABS. Сообщалось, что автомобили с этой неисправностью начнут забирать на штрафстоянку.

По словам Воропаева, в первый раз за горящий индикатор ABS сотрудники ГИБДД будут выносить штраф в размере 500 рублей. «В некоторых регионах гражданину выставляют требование устранить неисправность в случае выявления. Если нарушение не будет устранено, в случае его повторного выявления могут прекратить регистрацию автомобиля — забрать номера и все», — пояснил эксперт.

При этом изъятие автомобилей действующим законодательством не предусмотрено, подчеркнул он. «Максимум, что могут сделать ГИБДД на сегодняшний момент — прекратить регистрацию. Если, допустим, несколько раз была выявлена неисправность, тогда просто прекращается регистрация транспортного средства до момента устранения нарушения», — отметил автоюрист.

В случае с неработающей ABS для фиксации нарушения инспектору будет достаточно только горящего индикатора на панели приборов, подчеркнул Воропаев. В случае ложного срабатывания индикатора решение сотрудника ГИБДД можно обжаловать как на месте, так и вышестоящему должностному лицу или в суде, сказал он.

Вступающие в силу 1 сентября нововведения распространяются только на автомобили, оборудованные ABS на заводе-изготовителе, отметил юрист. Владельцев прочих автомобилей нельзя «даже просто оштрафовать», подчеркнул специалист. Он также напомнил, что самостоятельное отключение ABS повышает аварийность автомобиля. «ABS — это система безопасности, которая способна сократить тормозной путь при обнаружении опасности для движения», — сказал Воропаев.

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    Алан Босиков
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