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23:41, 1 сентября 2023Мир

В США полицейский застрелил подозреваемую в краже чернокожую беременную женщину

Офицер полиции штата Огайо застрелил беременную темнокожую женщину

Кадр: Blendon Township Police Department

Офицер полиции американского штата Огайо застрелил чернокожую беременную женщину, подозреваемую в краже алкоголя из магазина. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел 24 августа в городе Вествил. 21-летнюю Такию Янг попытались задержать при выходе из торгового центра, однако она не подчинилась и села за руль автомобиля. Полицейский встал перед капотом машины и достал табельное оружие, после чего женщина со словами «Вы собираетесь меня застрелить?» поехала прямо на стража порядка.

Офицер произвел один выстрел, после чего начал оказывать раненой медпомощь. Позже Янг умерла в больнице. Полицейского и напарника отстранили от службы на время расследования с сохранением зарплаты.

У погибшей осталось двое детей. Нерожденного младенца спасти не удалось.

Полиция штата опубликовала видео с нательной камеры офицера. При этом лица сотрудников были скрыты для их безопасности.

Ранее полицейские в США застрелили госпитализированного чернокожего: в ходе обыска у него обнаружили пистолет, после чего произошла перестрелка. По официальному сообщению главы местной полиции, 27-летний Майлз Джексон сопротивлялся аресту и открыл огонь по правоохранителям. Согласно другой версии, он мог стать жертвой полицейского насилия.

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    Марина Совина
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