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14:01, 1 сентября 2023Россия

В Москве открылись два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана открылись два новых корпуса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Открыли два новых корпуса — Многофункциональный научно-образовательный корпус и "Дворец технологий"», — рассказал глава города.

В первом корпусе разместят семь кафедр МГТУ, а во второй переедут управление аспирантуры, приемная комиссия, ученый совет, профессорский клуб и клуб выпускников. В парадных помещениях «Дворца технологий» будут проводить научно-образовательные форумы.

Проект по обновлению вуза выполняется совместно с российским правительством по поручению президента России Владимира Путина. Собянин отметил, что в ближайшие полгода будут достроены еще десять корпусов, а до конца 2023 года завершат строительство Исследовательского центра и «Многофункционального библиотечного корпуса». В 2024 году планируют сдать «Квантум парк», «Центральный кластер» и комплекс общежитий.

Кварталы в районе МГТУ благоустроили, в порядок привели 14 улиц и переулков в районе вуза. Обновлен стадион «Металлург», расположенный в Басманном районе, запланировано строительство моста через Яузу.

Ранее сообщалось, что в Москве завершилась масштабная реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах. Он возведен в стиле советского модернизма и является объектом культурного наследия.

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    Варвара Родикова
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