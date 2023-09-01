Девушка рассказала о десяти годах мучений из-за большой груди

Newsweek: американка с 15 лет мечтала уменьшить грудь из-за постоянной боли

Кайла Ричардсон из американского штата Пенсильвания десять лет страдала от постоянных болей из-за большой груди, но не могла сделать пластическую операцию. О мучениях, которые она пережила, девушка рассказала Newsweek.

25-летняя Ричардсон утверждает, что мечтала уменьшить размер груди с 15 лет, однако врачи и отказывали ей. «Я постоянно была в депрессии и испытывала сильную боль. Ни один врач даже не подумал обсуждать со мной вопрос операции, потому что они думали, что я "слишком молода"», — вспоминает американка.

Девушка сообщила, что дважды пыталась убедить страховые компании покрыть расходы на пластических хирургов, но получила отказы. Тогда она решила сесть на диету в надежде, что грудь станет меньше, если избавиться от лишних килограммов. Ричардсон пять дней в неделю занималась танцами и спортом, отказалась от сахара и углеводов, однако размер груди не изменился. «На самом деле она казалась еще больше по сравнению с моим похудевшим телом», — рассказала она.

Девушка отметила, что смогла провести операцию лишь в 25 лет, после того как родила ребенка и перенесла микроинсульт. По ее словам, процесс восстановления после коррекции формы груди проходил с осложнениями, но она довольна полученным результатом. «Представьте, что на вашей шее веревка, к концам которой привязаны пятикилограммовые гири. Удерживайте эту веревку так долго, как можете, а потом снимите — вот, что дает уменьшение груди», — описала чувство облегчения Ричардсон.

Ранее операцию по подтяжке и коррекции груди включили в тройку наиболее опасных операций. По словам хирурга Ильи Шарова, операция может стать причиной образования плотных рубцов или язв.