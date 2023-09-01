В России признан нежелательным фонд «Свободная Бурятия»
Генпрокуратура России признала нежелательной в стране деятельность фонда «Свободная Бурятия» за организацию антироссийских акций. Об этом сообщает РИА Новости.
Организация зарегистрирована в США. В ходе проверки, проведенной российскими прокурорами установлено, что фонд ведет псевдоправозащитную деятельность под видом просветительской. Его руководители живут в Америке и странах Европы.
Иностранная организация занимается проведением протестных акций в Бурятии с целью зародить сепаратизм среди жителей республики, а также предоставляет юридическую помощь при расторжении контрактов на службу в Вооруженных силах России.
Кроме того, фонд замечен в составлении санкционных списков из числа руководства Бурятии и их передачи в международные инстанции.
Результаты проверки и решение о признании организации нежелательной на территории России Генпрокуратура направила в Минюст.