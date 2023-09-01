Психолог назвала способы справиться с грустью из-за окончания лета

Психолог Наумова: справиться с хандрой из-за окончания лета помогут новые цели

Психолог Наталья Наумова перечислила три эффективных и несложных способа справиться с грустью из-за окончания лета. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Наумова объяснила, что осенью люди обычно вспоминают о скором наступлении холодов и начинают сожалеть, что не успели как следует отдохнуть. Из-за этого, а также из-за уменьшения светового дня и удлинения ночи возникают хандра и чувство уныния. Справиться с ней поможет постановка новых целей, ведь когда человек чем-то увлечен, ему некогда грустить, уверена психолог.

Еще одним эффективным способом специалистка назвала проработку эмоций. По ее словам, важно научиться лучше понимать собственные чувства и причины их появления, а также определить, где и как они отражаются в теле. Это может быть ком в горле или напряжение в спине. Наумова рекомендовала не игнорировать эти состояния, а постараться мысленно их уменьшить.

Заключительный совет психолога — самостоятельно создавать себе настроение. Каждый человек может быть доволен жизнью в любое время года и не станет так остро реагировать на перемену погоды и сезона, если избавится от стереотипа, что только летом есть время для счастья и любви, подчеркнула Наумова.

Ранее россиянам раскрыли способы побороть осеннюю хандру. Так, действенным способом справиться с ней является спорт, поскольку он генерирует в организме «гормоны счастья» эндорфины.