Пять миллионов пчел выпали из грузовика на дорогу

Огромный рой пчел выпал из грузовика в Канаде и устроил хаос

В Канаде пять миллионов пчел выпали из грузовика и устроили хаос. Об этом сообщает CHCH.

30 августа рано утром недалеко от города Берлингтон ульи с пчелами выпали из грузовика, следующего по Гельф-лайн. Предположительной причиной аварии стали плохо закрепленные ленты-фиксаторы. В результате инцидента огромный рой из пяти миллионов пчел оказался свободно летающим по округе.

Полиция попросила жильцов окрестных домов и пассажиров проезжающих автомобилей закрывать окна в целях безопасности, а также рекомендовала избегать этого участка дороги тем, кто передвигается пешком.

На место происшествия прибыли полицейские, а также профессиональные пчеловоды. Последние помогли заманить пчел в ульи и вернули их обратно в грузовик. При этом полицейских, как выразились журналисты, «немного покусали», однако никому из ликвидирующих последствия аварии не пришлось обращаться в больницу.

На обочине дороги пчеловоды оставили несколько ульев в надежде на то, что улетевшие далеко пчелы смогут вернуться. Через несколько дней их заберут оттуда и перевезут на пасеку, в пункт назначения.

Ранее сообщалось, что в Шотландии рой пчел захватил бар в центре города, после чего владельцам пришлось его временно закрыть. Повара, бармены и официанты были вынуждены эвакуироваться через заднюю дверь.