Эпидемиолог высказался об угрозе распространения нового штамма COVID-19

Эпидемиолог Покровский: очевидной угрозы от нового штамма COVID-19 нет

Очевидной угрозы от быстрого распространения нового штамма коронавирусной инфекции нет, убежден эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал причину увеличения заболеваемости.

«Сегодня распространяется новый штамм. Там есть ряд мутаций. Но в принципе они напоминают предшествующие варианты. Это естественный процесс. У вируса отбираются те штаммы, которые немножко отличаются по своему генному составу. У них антигены другие, поэтому не все антитела, которые выработались предыдущим штаммом, на них воздействуют», — рассказал он.

При этом, по словам Покровского, у многих уже есть иммунитет к COVID-19 — кто-то вакцинировался, кто-то переболел.

«Поэтому оснований для серьезного беспокойства нет. Роспотребнадзор наблюдает за ситуацией, и если будет угроза, то он оповестит и примет соответствующие меры», — заключил эпидемиолог.

Согласно еженедельной сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 31 июля по 27 августа было зарегистрировано более 1,4 миллиона новых случаев заболевания COVID-19, что на 38 процентов больше по сравнению с предыдущими 28 днями.

10 августа ВОЗ сообщила, что в мире быстро распространяется новый вариант омикрон-штамма коронавируса — EG.5 «Эрис».

