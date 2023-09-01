Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
06:06, 1 сентября 2023Экономика

Россия перед 1 сентября закупила за границей цветов на 46 миллионов долларов

ФТС: Россия перед 1 сентября закупила за рубежом цветов на 46 миллионов долларов

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Россия перед 1 сентября закупила за рубежом цветов почти на 46 миллионов долларов, об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС), передает РИА Новости.

В основном свежесрезанные цветы ввозят из Нидерландов и Эквадора. Всего таможенные органы оформили более 6,4 тысячи тонн этого товара на сумму более 45,8 миллиона долларов.

Самыми популярными цветами являются розы, их доля составляет 35 процентов, на втором месте хризантемы (28 процентов), доля прочих растений для составления букетов, таких как флоксы, гортензии, альстромерии и другие, составила 27 процентов.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в Москве температура воздуха может повыситься до плюс 28 градусов Цельсия. Жаркое начало осени в столице предрек руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали способ быстро завершить конфликт на Украине

    В Крыму назвали стоимость национализированной квартиры Зеленского

    Стало известно о недополучении Украиной около 40 процентов западных вооружений

    Мужчина купил коробку конфет и обнаружил странную находку

    Зонд LRO сфотографировал кратер в месте вероятного падения станции «Луна-25»

    Российские дроны поразили два блиндажа с пехотой ВСУ

    Россиянин описал поездку в Африку фразой «приобнимешь девушку — и прилетит пуля»

    Берлинская опера возобновит сотрудничество с Нетребко

    Экономист раскрыл последствия расширения БРИКС

    Американский журналист предупредил Киев о риске лишиться помощи Запада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости