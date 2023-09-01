Россия перед 1 сентября закупила за границей цветов на 46 миллионов долларов

ФТС: Россия перед 1 сентября закупила за рубежом цветов на 46 миллионов долларов

Россия перед 1 сентября закупила за рубежом цветов почти на 46 миллионов долларов, об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС), передает РИА Новости.

В основном свежесрезанные цветы ввозят из Нидерландов и Эквадора. Всего таможенные органы оформили более 6,4 тысячи тонн этого товара на сумму более 45,8 миллиона долларов.

Самыми популярными цветами являются розы, их доля составляет 35 процентов, на втором месте хризантемы (28 процентов), доля прочих растений для составления букетов, таких как флоксы, гортензии, альстромерии и другие, составила 27 процентов.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в Москве температура воздуха может повыситься до плюс 28 градусов Цельсия. Жаркое начало осени в столице предрек руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.