Сбер назвал количество юных пользователей детских «СберКарт»

У Сбера оказалось 3 миллиона пользователей детских «СберКарт»

В Сбере подвели промежуточные итоги использования детских «СберКарт». Ими пользуется около трех миллионов юных клиентов Сбера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сбера.

Детские «СберКарты» доступны клиентам от 6 до 13 лет. Они ничем не отличаются от карт, которым пользуются взрослые. Детские «СберКарты» также выпускаются на пластике, с их помощью можно делать покупки в обычных и онлайн-магазинах и получать при этом бонусы «СберСпасибо». Ребенок сможет управлять финансами и прокачать свои знания в этой сфере в специальном детском приложении «СберKids».

Со Дня знаний, 1 сентября, услуга оповещения о покупках и зачислениях «Уведомления об операциях» для детей стала бесплатной. Теперь детская «СберКарта» — полностью бесплатная. Кроме того, обновился дизайн карты со СберКотом — диджитал-амбассадором Сбера и самым финансово грамотным котом. Новый дизайн уже доступен для заказа в «СберБанк Онлайн».

Для того, чтобы родители могли наблюдать за тратами ребенка, им доступен сервис «Совместные уведомления», которые будут приходить на номер телефона родителя после каждой проведенной операции. Сервисом можно воспользоваться бесплатно в рамках «пробного периода» для вновь выданных детских карт, далее — 70 рублей в месяц.

«Сбер поздравляет всех школьников и студентов с началом учебного года. Желаем ребятам успехов на пути к знаниям! Сбер предлагает своим юным клиентам удобные и современные сервисы и продукты, а еще образовательные сервисы. Самым маленьким понравятся наши игровые видеоролики и подкасты, а подросткам подойдут лекции, семинары и вебинары. Из них дети узнают, как обращаться с деньгами, как вести расходы, накопить на мечту, открыть свое дело, как не попасться на удочку мошенникам в интернете и многое другое. А за безопасность детских финансов в банке отвечает система фрод-мониторинга на базе искусственного интеллекта, которая отслеживает операции по детским картам и при выявлении подозрительной активности заблокирует эти действия», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васев,

При заказе новой «СберКарты» до 10 сентября ребенок получит специальный тариф «Переходи на Сбер» на услуги связи от «СберМобайла», а родители — промокод, который дает скидку на покупку смартфона или смарт-часов в «Мегамаркете». Узнать об акции и получить бонусы можно по ссылке.