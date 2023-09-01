Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:19, 1 сентября 2023Россия

В Минобороны заявили об отказе большей части бойцов ВСУ форсировать Днепр

Минобороны РФ: по показаниям пленных, бойцы ВСУ отказываются форсировать Днепр

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Большая часть личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра. Такие данные опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

«По показаниям взятых в плен военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны, большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра», — говорится в сообщении министерства.

В оборонном ведомстве добавили, что за неделю на херсонском направлении противник потерял до 230 бойцов, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха» Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха»Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
16 июля 2023
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023

Ранее российские военные из группировки «Днепр» разгромили отряд ВСУ, который пытался переправиться через реку. Как пояснили в Минобороны, отряд противника, состоявший преимущественно из наемников, пытался закрепиться на левом берегу Днепра близ населенного пункта Казачьи Лагеря.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто мнение Путина по вопросу стратегической бомбардировки Киева

    Армия России за неделю нанесла пять групповых ударов по территории Украины

    Названы главные риски для мировой экономики

    Силуанов заявил о «крутизне» нынешнего Минфина

    Раскрыты цены на все модели iPhone 15

    Банальный тренд из 1990-х годов вновь вернулся в моду

    В России предрекли рост цен на импортное вино

    Кремль раскрыл темы встречи Путина и Эрдогана

    ВСУ перебросили на запорожское направление соединение стратегического резерва

    Московские звезды поделились фотографиями со школьных линеек в День знаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости