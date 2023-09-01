В Минобороны заявили об отказе большей части бойцов ВСУ форсировать Днепр

Минобороны РФ: по показаниям пленных, бойцы ВСУ отказываются форсировать Днепр

Большая часть личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра. Такие данные опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

«По показаниям взятых в плен военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны, большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра», — говорится в сообщении министерства.

В оборонном ведомстве добавили, что за неделю на херсонском направлении противник потерял до 230 бойцов, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии.

Ранее российские военные из группировки «Днепр» разгромили отряд ВСУ, который пытался переправиться через реку. Как пояснили в Минобороны, отряд противника, состоявший преимущественно из наемников, пытался закрепиться на левом берегу Днепра близ населенного пункта Казачьи Лагеря.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.