В России призвали запустить новый вид ипотеки

Счетная палата призвала запустить в России «зеленую ипотеку»

В России нужно создать новый вид кредитов на жилье, чтобы стимулировать строительство энергоэффективных домов. Запустить так называемую «зеленую ипотеку» призвали в Счетной палате (СП), пишет «Российская газета».

По данным экспертов, здания используют около 40 процентов всей потребляемой первичной энергии, 67 процентов электричества, 40 процентов сырья и 14 процентов запасов питьевой воды, а также производят 35 процентов выбросов углекислого газа в стране.

Для того, чтобы сократить потребление ресурсов и сделать вклад в борьбу с глобальным потеплением, нужно строить энергоэффективные дома, которые хорошо сохраняют тепло внутри зимой и не сильно нагреваются летом. Кроме того, необходимо провести соответствующий ремонт в старых зданиях.

Хорошим стимулом для строительства таких домов и покупки в них квартир может стать «зеленая ипотека», считают в СП. Необходимо разработать также инструменты, которые будут стимулировать жителей и управляющие компании делать энергоэффективный ремонт.

Ранее россиянам рассказали, что энергоэффективные технологии помогут сократить траты на отопление, электричество и кондиционирование. Они позволят снизить потребление энергии и поддерживать в жилье комфортный микроклимат — так появляется возможность оплачивать только то количество ресурсов, которое действительно необходимо.