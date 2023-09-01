В российском регионе нашли гриб «пальцы мертвеца»

Жительница Тулы нашла гриб «пальцы мертвеца»

Жительница Тулы нашла в Белоусовском парке гриб «пальцы мертвеца». Об этом сообщается на странице тульского экзотариума во «ВКонтакте».

«Не знаю, было ли, но вот такие штуки в Белоусовском парке. Пальцы мертвеца?» — спросила пользовательница соцсети, приславшая фотографию гриба. Методист экзотариума, биолог, полевой натуралист Алексей Евсюнин подтвердил догадку женщины.

«Вы совершенно правы! Этот гриб называется Xylaria polymorpha, ксилярия многообразная. Второе название — "пальцы мертвеца". Ксиляриевые грибы больше характерны для тропических регионов. В наших лесах чаще всего встречается именно этот вид ксилярий», — рассказал он.

По словам Евсюнина, народное название дано за форму плодовых тел, похожих на пальцы, торчащие из земли. Отмечается, что, несмотря на внешний вид и название, с этим грибом не связаны никакие сказки и поверья.