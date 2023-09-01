Патриарх Кирилл усомнился в происхождении жизни на Земле из космоса

Патриарх Кирилл усомнился в гипотезе происхождения жизни на Земле из космоса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл усомнился гипотезе о том, что жизнь на Земле появилась через занесении ее из космоса. Об этом сообщает РИА Новости.

Он задался вопросом, как можно поверить в то, что все произошло само собой из бактерии, которая прилетела на бесплодную Землю из космоса, после чего за 14 миллиардов лет возникла цветущая планета, населенная разумными существами.

«Вдумайтесь: да хоть 24 миллиарда, хоть 100 миллиардов – камень никогда не превратится в человеческую жизнь, а он превратился!» — сказал патриарх после литургии в Донском ставропигиальном мужском монастыре.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом. Появление Вселенной из ничего остается неразгаданным чудом, дивным божественным актом творения, считает он. Также он добавил, что наука обладает сегодня «ничтожно малым» понятием о Вселенной.