Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной

Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом. Такое мнение высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье, 21 апреля, передает ТАСС.

Появление Вселенной из ничего остается неразгаданным чудом, дивным божественным актом творения, считает он. «Никогда не опишут всего нынешние многие ученые, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашел в них Бога», — сказал предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

Наука обладает сегодня «ничтожно малым» понятием о Вселенной, последующие попытки ученых также позволят познать лишь незначительную часть божественной тайны, уверен патриарх.

Теорию Большого взрыва невозможно объяснить исключительно в научных терминах, продолжил Кирилл. Современные ученые используют «странное слово» — «некая точка», в которой содержалась вся материя, наполнившая затем Вселенную, но объяснить это до конца нельзя, считает патриарх. «Ведь проще всего было бы сказать — ну, божественный акт творения! Но язык не поворачивается у тех, которые считают, что разумом можно все объяснить и таким образом вытеснить Бога из человеческого сознания», — отметил предстоятель РПЦ.

18 января Российская академия наук сообщила, что патриарх Кирилл получил звание почетного профессора за свою деятельность в области популяризации науки, в частности, участие в съемках телепередачи «Очевидное — невероятное». Однако затем церемонию награждения отменили.

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