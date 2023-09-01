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16:22, 1 сентября 2023Силовые структуры

Облившего бывшую подругу кислотой россиянина взяли под стражу

На Кубани суд арестовал уголовника, облившего экс-подругу серной кислотой
Начало событий в новости Российский уголовник облил серной кислотой бывшую возлюбленную

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Усть-Лабинский суд Краснодарского края заключил под стражу мужчину, облившего бывшую подругу серной кислотой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Учитывая тяжесть совершенного преступления, а также некоторые сведения о личности фигуранта дела, суд счел невозможным избрание ему более мягкой меры пресечения. Мужчина был заключен под стражу, где пробудет до 30 октября включительно. Его обвиняют по пункту «б» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего») УК РФ.

Утром 30 августа подозреваемый плеснул в лицо 21-летней бывшей подруге заранее приготовленную химическую жидкость, после чего скрылся. Полицейские нашли его по горячим следам и задержали. Он оказался ранее судимым уголовником из Иркутска. Мотивом нападения стала ревность.

Пострадавшая получила химические ожоги лица, рук и глаз. Ее доставили в реанимационное отделение больницы.

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    Олеся Мицкевич
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