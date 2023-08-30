Российский уголовник облил серной кислотой бывшую возлюбленную

В Краснодарском крае задержали облившего девушку кислотой уголовника

В Краснодарском крае задержали россиянина, напавшего на бывшую возлюбленную. Об этом в среду, 30 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, ЧП произошло в Усть-Лабинском районе. Мужчина из ревности облил 21-летнюю девушку кислотой, после чего сбежал. Пострадавшая была госпитализирована. Оперативники МВД по горячим следам задержали подозреваемого, который оказался ранее судимым уголовников из Иркутской области .

30 августа сообщалось, что сотрудник аэропорта Шереметьево после того, как расстался со стюардессой, пригрозил облить ее кислотой. Из-за угроз руководство аэропорта приняло решение уволить мужчину.