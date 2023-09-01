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18:56, 1 сентября 2023Силовые структуры

В УФСИН России по Москве опровергли информацию о «камерах ужаса»

УФСИН РФ: информация о «камерах ужаса» не соответствует действительности

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

В УФСИН России по Москве опровергли информацию о «камерах ужаса» в СИЗО-1 «Матросская Тишина». О том, что распространяемая в СМИ и интернете информация о содержании заключенных в антисанитарных условиях не соответствует действительности, «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Представители ведомства заявили, что условия содержания соответствуют требованиям законодательства, так как их регулярно проверяют представители прокуратуры и общественной наблюдательной комиссии, а также аппарата Уполномоченного по правам человека в столице. По словам представителя УФСИН России по Москве, в камерах проводится плановый косметический ремонт, а сантехника и электроника поддерживаются в исправном состоянии.

«Администрация следственного изолятора принимает меры по улучшению коммунально-бытового обеспечения. <...> Особое внимание уделяется камерам, где содержатся подозреваемые и обвиняемые, больные инфекционными заболеваниями», — сказал он.

В комментарии УФСИН РФ по Москве пояснили, что ранее в СМИ и интернете появились сообщения о том, что заключенные СИЗО-1 якобы содержатся в антисанитарных условиях, — утверждается, что «в камерах гниль, плесень, темнота, смрад, крысы». В опровергаемых ведомством публикациях отмечалось, что в особенно плохих условиях в одном из самых крупных и технически оснащенных следственных изоляторов Москвы якобы могут содержаться подозреваемые и обвиняемые, больные инфекционными заболеваниями.

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    Владимир Шарапов
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