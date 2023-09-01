Плывущие на лодке на линейку российские школьники попали на видео

В Приморском крае плывущие на лодке на линейку школьники попали на видео

Несколько школьников в Уссурийсе Приморского края поплыли на линейку на лодке, так как улицы города оказались затоплены из-за проливных дождей. Дети попали на видео, которое в Telegram-канале опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

На кадрах видно, как мальчик и девочка с букетами плывут в лодке, которую двигает мужчина. Часть территории двора оказалась затоплена после ливней.

«Вот сегодня у нас первое сентября. Детишки, школьники наши передвигаются на лодках. Вот такой праздник у наших ребят. Новоникольский проезд, 10», — рассказала женщина.

Ранее полноценный учебный процесс в Приморском крае, который пострадал при наводнении, перенесли на более чем неделю — он начнется 11 сентября. Линейки проходят в регионе, однако на первую неделю утвердили плавающее расписание под запросы родителей.