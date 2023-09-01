Психотерапевт рассказал о кризисе 50 лет и назвал способ выйти из него

Психотерапевт Вилков: пожилые люди теряют интерес к жизни из-за кризиса 50 лет

Пожилые люди теряют интерес к жизни из-за кризиса 50 лет, связанного с подведением итогов и достижений, полагает психотерапевт Алексей Вилков. Способ выйти из него он назвал газете «Вечерняя Москва».

Вилков объяснил, что при достижении 50-летнего рубежа у человека наступает период подведения итогов прожитых лет. Он неизбежно начинает оценивать успехи в карьере, семье и дополнительной сфере интересов и приходит к выводу, что достиг некоего максимума. По словам психотерапевта, из-за подобных мыслей у мужчин и женщин зрелого возраста появляется некая пассивность, жить на автомате и нежелание что-либо делать.

Еще одна причина потери интереса к жизни после 50 лет — психологические расстройства, продолжил Вилков.

У людей на фоне кризиса 50 лет могут возникать депрессии и переживания, периоды сниженного настроения, апатии. Отсюда отсутствие мотивации и снижение жизненной активности Алексей Вилков психотерапевт

Кроме того, как отметил психотерапевт, нежелание что-либо делать может быть обусловлено снижением общего уровня энергии и сил. Стресс, хронические заболевания накладываются на внутренние переживания и общую усталость, что и провоцирует нежелание жить активной жизнью.

При этом выход из кризиса 50 лет есть, успокоил Вилков. Для этого пожилым людям необходимо быть дисциплинированными, вести дневник целей, продолжать ставить перед собой новые задачи и не забывать о физической активности, подытожил специалист.

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