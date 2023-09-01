Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:46, 1 сентября 2023Забота о себе

Психотерапевт рассказал о кризисе 50 лет и назвал способ выйти из него

Психотерапевт Вилков: пожилые люди теряют интерес к жизни из-за кризиса 50 лет

Фото: Bruno Martins / Unsplash

Пожилые люди теряют интерес к жизни из-за кризиса 50 лет, связанного с подведением итогов и достижений, полагает психотерапевт Алексей Вилков. Способ выйти из него он назвал газете «Вечерняя Москва».

Вилков объяснил, что при достижении 50-летнего рубежа у человека наступает период подведения итогов прожитых лет. Он неизбежно начинает оценивать успехи в карьере, семье и дополнительной сфере интересов и приходит к выводу, что достиг некоего максимума. По словам психотерапевта, из-за подобных мыслей у мужчин и женщин зрелого возраста появляется некая пассивность, жить на автомате и нежелание что-либо делать.

Материалы по теме:
Стресс вгоняет людей в апатию. Почему возникает безразличие к жизни и что с этим делать?
Стресс вгоняет людей в апатию.Почему возникает безразличие к жизни и что с этим делать?
11 октября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Еще одна причина потери интереса к жизни после 50 лет — психологические расстройства, продолжил Вилков.

У людей на фоне кризиса 50 лет могут возникать депрессии и переживания, периоды сниженного настроения, апатии. Отсюда отсутствие мотивации и снижение жизненной активности

Алексей Вилковпсихотерапевт

Кроме того, как отметил психотерапевт, нежелание что-либо делать может быть обусловлено снижением общего уровня энергии и сил. Стресс, хронические заболевания накладываются на внутренние переживания и общую усталость, что и провоцирует нежелание жить активной жизнью.

При этом выход из кризиса 50 лет есть, успокоил Вилков. Для этого пожилым людям необходимо быть дисциплинированными, вести дневник целей, продолжать ставить перед собой новые задачи и не забывать о физической активности, подытожил специалист.

Ранее главный внештатный специалист Депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников назвал россиянам способы побороть осеннюю хандру. По его словам, действенным способом справиться с ней является спорт, поскольку он генерирует в организме «гормоны счастья» эндорфины.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу назвал условие продления зерновой сделки

    Девушка рассказала о десяти годах мучений из-за большой груди

    Дания отказалась допускать к чемпионату мира российских гребцов

    56-летняя Памела Андерсон снялась в рекламе без макияжа

    Тарасову в инвалидной коляске заметили на школьной линейке внука

    Пилот отвлекся на соцсети и разбился во время полета на самолете

    Глава набсовета Мосбиржи заявил о связи либерализации и мошенничества

    Назван срок окончания летней погоды в Центральной России

    Названы округа Москвы с самыми дешевыми арендными квартирами

    КХЛ допустила Федотова к матчам лиги вопреки запрету IIHF

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости