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09:54, 1 сентября 2023Забота о себе

Названа причина появления безответной любви

Психотерапевт Тейт: безответная любовь возникает из-за тяги к сильным эмоциям

Фото: Kyle Broad / Unsplash

Романтические чувства к партнеру, отношения с которым невозможны, появляются из-за стремления к сильным эмоциям или детской травмы, считает психотерапевт, специализирующаяся на отношениях, Дипти Тейт. Ее мнение приводит Metro.

Специалистка отметила, что объект безответной любви кажется загадочным и сложным, а контакт с ним вызывает всплеск дофамина, похожий на тот, что происходит в рискованных ситуациях. «Реакция мозга на дофамин может создать зависимость. Человек подсаживается на острые ощущения от преследования кого-то недостижимого, хотя они наносят урон эмоциональному состоянию», — объяснила Тейт. Она добавила, что некоторые люди постоянно влюбляется безответно, более того, взаимность им кажется скучной. Специалистка объяснила, что это происходит, потому что обычные отношения развиваются по сценарию и не дают привычных доз дофамина и сильных эмоций.

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Еще одной причиной появления неразделенной любви Тейт назвала детские травмы и прошлый неудачный опыт романтических отношений. По ее мнению, чаще всего тяга к недосягаемым партнерам возникает у тех, кого отталкивали и не принимали в детстве или юности. Безответная любовь, говорит Тейт, позволяет воспроизвести прошлую ситуацию и попытаться вновь завоевать расположение.

Чтобы избавиться от подобной привязанности, психотерапевт порекомендовала заниматься любимым делом, повышать самооценку и обращать внимание на тех, кто отвечает взаимностью.

Ранее секс-коуч Колин Нолан дала совет тем, кто постоянно попадает во френдзону. По ее мнению, таким мужчинам следует оставаться собой и попробовать знакомиться онлайн.

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    Екатерина Улитина
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