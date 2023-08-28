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20:29, 30 августа 2023Забота о себе

Постоянно попадающим во френдзону мужчинам дали совет

Коуч Нолан посоветовала попавшему во френдзону попробовать онлайн-знакомства

Фото: Footprint Features / Globallookpress.com

Коуч по отношениям Колин Нолан посоветовала мужчине, с которым девушки хотят дружить, но отказываются встречаться, попробовать онлайн-знакомства. Ее совет приводит Daily Mirror.

К Нолан обратился 24-летний молодой человек, который беспокоится из-за того, что несколько лет не может найти девушку. Он признался, что каждый раз, когда ему кто-то нравился, он оказывается во «френдзоне». К тому же, по его словам, ему трудно заводить новых друзей, поскольку он не пьет и редко посещает клубы. «Я также не любитель случайных связей. Я довольно романтичен, и мне нравится встречаться и узнавать кого-то. Возможно, это старомодно, но я такой», — рассказал читатель. Он добавил, что подруги называют его привлекательным, но «слишком хорошим», тогда как молодых девушек якобы привлекают «плохие парни». Он попросил Нолан дать совет, как найти девушку сейчас, поскольку он боится состариться в одиночестве.

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Нолан посоветовала попавшему во «френдзону» читателю не паниковать и указала на то, что он еще очень молод и просто не встретил ту самую девушку, которая даст ему бурю эмоций и взаимность. «Да, это неприятно, особенно если у всех друзей уже есть девушки, но сравнивать себя с другими — ошибка. Мы разные, и, вероятно, когда вы вступите в отношения, все ваши приятели будут одинокими», — успокоила читателя коуч.

Кроме того, она предложила молодому мужчине зарегистрироваться на сайте знакомств. По ее мнению, такой метод начала отношений позволяет многое узнать о человеке до первой встречи и учит легко двигаться дальше, если что-то не нравится. «Мой самый важный совет: не меняйте себя, пытаясь понравиться женщинам. Вам нужна девушка, которая полюбит вас таким, какой вы есть», — заключила Нолан.

Ранее коуч Колин Нолан дала совет мужчине, который хочет уйти от беременной и нелюбимой женщины. Она посоветовала постараться стать хорошим родителем для ребенка, но не создавать семью из-за мнения окружающих.

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    Екатерина Улитина
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