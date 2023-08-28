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10:58, 28 августа 2023Забота о себе

Желающему уйти от беременной и нелюбимой женщины мужчине дали совет

Фото: Unsplash

Лучше честно сказать об отсутствии чувств и постараться быть хорошими родителями для будущего ребенка, чем постоянно жить во лжи. Такой совет дала коуч по отношениям Колин Нолан мужчине, желающему уйти от беременной и нелюбимой женщины, пишет Daily Mirror.

За помощью к Нолан обратился 28-летний мужчина, который вынужден оставаться в отношениях с женщиной из-за ее беременности и страха осуждения окружающими. «Несколько месяцев назад мы с моей девушкой сделали перерыв в отношениях. За это время я встретил другую и влюбился. Я собирался сообщить, что хочу окончательно расстаться, но она поразила меня, заявив, что беременна», — рассказал читатель. Мужчина признался, что по совету друзей и матери он вернулся к ней, но испытывает постоянный стресс, поскольку не любит ее и не хочет прожить с ней всю жизнь. Кроме того, он опасается, что после рождения ребенка их отношения осложнятся.

В ответ на письмо Нолан признала, что молодой человек попал в очень затруднительное положение. Тем не менее она посоветовала оставаться честным с партнершей и признаться ей в отсутствии чувств. «Убедите ее, что вы останетесь рядом и окажете поддержку, расскажите, что хотите быть другом и отцом, но для вас отношения стали нежизнеспособными», — дала совет Нолан.

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Она добавила, что нельзя принимать судьбоносные решения только для того, чтобы угодить другим людям. По ее мнению, жизнь во лжи не принесет никому пользы и в первую очередь навредит благополучию будущего ребенка. Нолан рекомендовала разобраться во взаимоотношениях сейчас, а после рождения ребенка сосредоточиться на нем и не возвращаться к выяснению отношений.

Ранее Колин Нолан дала совет замужней женщине, которая хочет бросить мужа ради ставшего успешным бывшего. По мнению специалистки, женщине стоит выше ценить семью.

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    Екатерина Улитина
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