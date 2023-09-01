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20:27, 1 сентября 2023Интернет и СМИ

Российская порнозвезда опровергла распространенный стереотип о ее работе

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Кадр: @verayarkost

Популярная российская порноактриса Полина Марченко, также известная как Luxury Girl, опровергла распространенный стереотип о ее работе. Какое популярное мнение об индустрии на самом деле является ошибочным, она рассказала блогеру Эльдару Джарахову, запись их разговора доступна на YouTube.

Марченко опровергла стереотип о том, что снимать порно и зарабатывать на этом деньги легко. По ее словам, чтобы привлечь внимание зрителей, нужно придумывать интересные сюжеты и образы для роликов, а также хорошо знать платформу, на которой выкладываешь видео.

«Плюс, когда ты снимаешь, нужно выставить правильно свет, чтобы красивая была кожа, (...) никакого целлюлита, складочек не было видно. (...) Потому что люди любят глазами. Они же смотрят это для чего? Для удовольствия», — добавила порнозвезда.

Во время беседы с Джараховым Марченко также раскрыла свои доходы. Актриса заявила, что за пять лет работы в индустрии заработала пять миллионов долларов (примерно 480 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Luxury Girl — российская порноактриса, блогер и режиссер. Снимается в роликах для взрослых вместе со своим возлюбленным. Видео с ее участием набирают миллионы просмотров на сайте Pornhub. В марте 2022 года Марченко получила награду Pornhub Awards как лучшая исполнительница минета.

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    Олег Давыдов
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