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20:06, 1 сентября 2023Силовые структуры

Двух жителей Мелитополя осудят за совершение терактов во время референдумов

В Мелитополе осудят двоих местных жителей, обвиняемых в совершении терактов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Мелитополе суд рассмотрит дело двоих местных жителей, обвиняемых в совершении терактов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре 2022 года фигуранты вступили в террористическое сообщество. Одной из целей этого сообщества был срыв проведения референдума о выходе Запорожской области из состава Украины и вхождении в состав России на правах субъекта РФ.

Обвиняемые совместно с неизвестными лицами использовали взрывные устройства, которые привели в действие в административном здании избирательного участка. Никто не пострадал.

Выявили преступление сотрудники УФСБ по Запорожской области. По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а,в» части 2 статьи 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба»), части 3 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору») и части 4 статьи 222.1 («Незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, совершенные организованной группой») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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