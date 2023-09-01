Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:45, 1 сентября 2023Забота о себе

Врач назвал способ отличить менингит от ОРВИ и предупредил об опасности

Врач Авербах: на начальном этапе менингит легко перепутать с тяжелой формой ОРВИ

Фото: Jan Krivec / Unsplash

На начальном этапе менингит легко перепутать с тяжелой формой ОРВИ, предупредил главный врач частной скорой помощи Лев Авербах. Главные опасности этого заболевания он назвал россиянам в беседе с Пятым каналом.

Авербах объяснил, что менингит не зря считается одним из самых опасных заболеваний: если вовремя не обратиться за медицинской помощью он может привести к ряду осложнений и даже летальному исходу. На начальной стадии симптомы менингита можно легко принять за ОРВИ, однако существует и ряд отличий, в частности, человек может страдать от очень высокой температуры, затуманенности сознания, сильной головной боли и рвоты, рассказал врач.

Материалы по теме:
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости… Например, иммунитет
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…Например, иммунитет
4 октября 2021
Врачи рекомендуют. Ученые из России и Китая обсудили противовирусные препараты
Врачи рекомендуют.Ученые из России и Китая обсудили противовирусные препараты
29 ноября 2021
Сезон носовых платков. Какие противовирусные препараты выбирают россияне
Сезон носовых платков.Какие противовирусные препараты выбирают россияне
31 октября 2022

Еще одна опасность менингита, по словам Авербаха, заключается в том, что его очень сложно диагностировать, а без своевременного лечения бактериальная инфекция вызывает процесс воспаления оболочки головного мозга. Из-за этого могут развиться сепсис и септический шок, добавил врач.

Ранее в Екатеринбурге закрыли частный детский сад «Аистенок» из-за выявления менингита у трех воспитанников. Заболевших детей доставили в больницу. Кроме того, в городе было организовано лабораторное обследование для выявления возбудителя.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Япония сбросила в море радиоактивную воду со станции «Фукусима». Чем это угрожает людям?

    В Китае США предупредили о страшных последствиях

    В российской школе набрали 31 первый класс

    Обертка детских шоколадок в московском магазине удивила пользователей сети

    В Конгрессе призвали провести голосование для запуска импичмента Байдена

    Глава СК взял на контроль расследование дела о ДТП с участием экс-судьи

    Адвокат Трампа заявил о своей невиновности по делу о выборах в США

    В ВСУ пожаловались на десятикратное превосходство России в боеприпасах

    Бывший офицер предрек контрнаступлению ВСУ печальную судьбу

    Минобороны сообщило об атаке ВСУ на Крымский мост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости