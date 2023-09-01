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21:18, 1 сентября 2023Среда обитания

Плывущие по затопленной улице в Мексике автомобили попали на видео

El Universal: плывущие по затопленной улице в Мексике автомобили попали на видео

Аномально сильные ливни привели к наводнениям на юго-востоке Мексики. В результате по городу стали плавать автомобили. О происшествии, попавшем на видео, сообщает газета El Universal.

От удара стихии сильнее всего пострадал город Куаутепек, который из-за обильных осадков оказался буквально затоплен. Его улицы стали похожи на горные реки, потоками воды начало уносить автомобили, в том числе вместе с владельцаими. При этом некоторые машины оказались по крышу в воде. На записи, снятой очевидцем, можно увидеть, как три легковых автомобиля «стекают» вниз по улице, ударяясь о машины, которые еще не снесло — у последних авто включены фары, в них сидят люди.

В данный момент сотрудники экстренных служб работают над тем, чтобы снизить уровень воды, а также предотвратить «заболачивание» улиц Куаутепека.

В августе мощные наводнения обрушились на Австрию. Там в конце месяца прошли ливни, спровоцировавшие затопления и оползни в федеральных землях Тироль и Зальцбург.

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    Полина Кислицына
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