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12:39, 1 сентября 2023Экономика

Назван вероятный срок роста курса рубля

Аналитик Михеев предрек укрепление рубля к октябрю

Фото: Natali55522 / Shutterstock / Fotodom

Повышение цен на нефть может способствовать росту притока валютной выручки. Это, а также значительное повышение ключевой ставки и сокращение объемов кредитования может способствовать укреплению рубля. Эффект может быть заметен уже в октябре. Об этом «Ленте.ру» рассказал инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

«С марта цена российской нефти марки Urals выросла с 45-50 до 70-75 долларов. Мы полагаем, что повышение цен на нефть будет способствовать увеличению профицита торгового баланса и должно вызвать рост притока валютной выручки в страну, — сказал аналитик. — Однако это произойдет с задержкой, основной эффект будет заметен в октябре, когда экспортеры выплатят квартальный налог на дополнительный доход».

Он также добавил, что проведенное значительное повышение ключевой ставки может сократить объемы кредитования, повысить уровень сбережений, уменьшить спрос и импорт.

«Это поддержит рубль. Однако этот механизм также действует с сильной задержкой», — предупредил Михеев.

По последним оценкам российского Минфина, средняя стоимость основного экспортного сорта Urals достигла 70,33 доллара за баррель. Такой уровень стал максимальным с момента введения потолка цен на нефть (60 долларов за баррель) и европейского эмбарго.

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    Наталия Белова
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