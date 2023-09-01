США передадут Украине ракеты среднего радиуса

Пентагон заключил контракт на $192 миллиона на закупку ракет AMRAAM для Украины

Пентагон заключил контракт с американской компанией Raytheon на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM класса «воздух-воздух», сумма которого составила 192 миллиона долларов. Впоследствии боеприпасы будут переданы Украине, сообщает РИА Новости.

«Raytheon Missiles and Defense получил контракт 192 миллиона долларов на закупку усовершенствованных ракет среднего радиуса класса "воздух - воздух" (AMRAAM)», — заявили в Министерстве обороны США.

Контракт должен быть выполнен до 29 ноября 2024 года. Уточняется, что оплата контракта будет производиться из средств, выделенных на военную помощь Киеву в рамках нынешнего финансового года.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал о нежелании Германии поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus из-за страха перед Россией.