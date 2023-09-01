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15:03, 1 сентября 2023Россия

В Минобороны России обвинили ВСУ в проведении «мясных штурмов»

МО РФ: командование ВСУ целенаправленно бросает личный состав в «мясные штурмы»

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно бросает личный состав в бессмысленные атаки. Об этом заявили журналистам в Министерстве обороны России.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, руководство ВСУ не обеспечивает пехоту должным прикрытием при преодолении минных полей.

«Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в "мясные" штурмы личный состав», — сообщили в Минобороны.

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Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявлял, что при «мясных штурмах» потери порой доходят до 80 процентов в личном составе и технике. Он добавлял, что из-за больших потерь украинское командование направляет отряды на передовую без должного обучения и слаживания.

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    Марк Леонов
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