В Минобороны России обвинили ВСУ в проведении «мясных штурмов»
МО РФ: командование ВСУ целенаправленно бросает личный состав в «мясные штурмы»
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно бросает личный состав в бессмысленные атаки. Об этом заявили журналистам в Министерстве обороны России.
Как сообщили в российском оборонном ведомстве, руководство ВСУ не обеспечивает пехоту должным прикрытием при преодолении минных полей.
«Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в "мясные" штурмы личный состав», — сообщили в Минобороны.
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Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявлял, что при «мясных штурмах» потери порой доходят до 80 процентов в личном составе и технике. Он добавлял, что из-за больших потерь украинское командование направляет отряды на передовую без должного обучения и слаживания.