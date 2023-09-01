В Германии выступили против вступления Украины в НАТО и Евросоюз

Немецкий депутат Нольте выступил против вступления Украины в НАТО и Евросоюз

В будущем Украина не должна превратиться в пешку в геополитической шахматной игре, поэтому ей не стоит вступать в НАТО или Евросоюз, заявил депутат комитета по обороне в бундестаге Ян Нольте. Об этом пишет газета «Известия».

По словам политика из Германии, инструментами достижения мира могут стать гарантии безопасности со стороны других стран, нейтральные наблюдатели от международных организаций, а также меры по укреплению доверия между Москвой и Киевом. Немецкий депутат указал на важность восстановления контактов на уровне гражданского общества.

«Наблюдается жуткое очернение и дегуманизация как русского, так и украинского народа. Я желаю, чтобы после боевых действий наступило время, когда два братских народа снова сплотятся», — подчеркнул он. Депутат выступил против вступления Украины в НАТО и ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не понимает желания Запада затянуть Украину в НАТО. Как напомнил российский лидер, Украина получила независимость на основе декларации, в которой «черным по белому написано», что она является нейтральным государством.